Stiri pe aceeasi tema

- In vreme de epidemie și evenimentele caritabile arata altfel. Zeci de artisti, persoane publice si influenceri au acceptat provocarea și au intrat in mica topaiala, actiune care are menirea sa ajute 200 de copii din familii vulnerabile. Vedetele intra in provocarea #24micatzopaiala.

- O familie din comuna suceveana Rasca are mare nevoie de ajutor. Anexele gospodariei in care se afla toata agoniseala parintilor au luat foc, iar cei zece copii ai familiei au ramas fara alimente, haine, rechizite si jucarii.

- 8.000 de copii din familii defavorizate care locuiesc in municipiul Chişinău vor primi cite un ajutpr material unic de 700 de lei, iar alți 78 de copii vor primi sume intre 3.000 și 5.000 de lei. O decizie in acest sens a fost luata de Comisia municipala pentru stabilirea şi acordarea ajutorului…

- De la inceputul acestui an, 57 de copii care provin din familii sarace, dezorganizate, copii care au fost abuzați de cei care le-au dat viața sau de rudele apropiate care ar fi trebuit sa aiba grija de ei, au ajuns in grija statului.Dintre aceștia, 38 de copii sunt acum ingrijiți de asistenți ...

- O familie din Suceava se afla la capatul puterilor, dupa ce stalpul casei a murit iar repatrierea nu se poate face din cauza pandemiei de coronavirus. Barbatul a murit in Anglia, iar familia nu ii poate aduce corpul in țara pentru a-l inmorminta creștinește.

- Trei familii ieșene aflate in dificultate vor petrece Paștile in locuințe noi datorita Parintelui Dan Damaschin și Asociației „Glasul Vieții” de la Biserica Maternitații „Cuza-Voda” din Iași.In prezent se lucreaza la ultimele finisaje, a spus la Radio Trinitas parintele Dan Damaschin, preot…

- , Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 crește din ce in ce mai mult in țara noastra. Romania lupta pe toate fronturile cu acest inamic nevazut iar sistemul medical din Romania se clatina. Sunt peste 360 de cadre medicale diagnosticate ca fiind purtatoare de COVID-19 iar tot mai mulți medici…

- Aproximativ 3.500 de romani, intre care familii cu copii mici, sunt blocați la granița dintre Austria și Ungaria dupa ce Budapesta a decis sa inchida frontiera. Oamenii spun ca așteapta inca de luni seara o soluție.