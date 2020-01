O casă dintr-un sat din Banat a fost mistuită de flăcări, noaptea trecută FOTO O casa a fost mistuita de flacari, seara trecuta. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența pentru stingerea unui incendiu in localitatea Berzovia, din județul Caraș-Severin. Incidentul s-a soldat cu pagube materiale. Alerta a fost data sambata seara, in jurul orei 22.40. Trei echipaje de pompieri cu trei autospeciale de stingere cu apa și […] Articolul O casa dintr-un sat din Banat a fost mistuita de flacari, noaptea trecuta FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

