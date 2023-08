Stiri pe aceeasi tema

- O noua carte ilustrata pentru copii scrisa de Stephen Hawking urmeaza sa fie publicata la sase ani de la moartea fizicianului teoretician, potrivit The Guardian.„You and the Universe” (Tu si universul), scrisa de fiica regretatului profesor, Lucy Hawking, si ilustrata de Xin Li, va „inspira copiii…

- Partidul premierului Hun Sen a revendicat duminica o victorie zdrobitoare in alegerile legislative din Cambodgia, in urma carora Hun Sen, care conduce aceasta tara de 38 de ani cu o mana de fier, ar urma sa predea puterea fiului sau mai mare, informeaza agentiile de presa internationale. CITESTE…

- Multiplul campion național și internațional de box Dumitru Vicol a intrat din nou in ring zilele trecute, in cadrul unei gale profesioniste gazduite de orașul spaniol Marbella. Pugilistul in varsta de 26 de ani l-a invins la decizie in main-eventul serii pe spaniolul Alexandre Privat Contreras, la ...

- Valul de caldura care invaluie sudul Europei se va intensifica și mai mult marți, temperaturile urmand sa ajunga pana la 48 de grade Celsius. Cele mai afectate țari vor fi Italia, Spania și Grecia, potrivit Agenției Spațiale Europene, transmite BBC și Sky News.

- In cel mai apropiat punct al sau, Luna Cerbului se va afla la o distanța de 361.934 km de Pamant. Singura luna ce va fi și mai aproape de Pamant in acest an decat cea din iulie este Luna Albastra din august. Se mai numește și "Luna Cerbului"?In popor, Luna Plina din iulie mai este numita și "Luna Cerbului",…

- Oameni de stiinta care folosesc telescopul spatial James Webb (JWST) au identificat un nor de molecule organice complicate intr-o galaxie la 12,3 miliarde de ani lumina distanta - cea mai mare distanta fata de Pamant unde au fost detectate vreodata molecule de acest fel. Descoperirea, care a fost publicata…

- Marți, 30 mai, incepind cu ora 13.00, la Biblioteca Bucovinei din Suceava va fi lansata cartea „Trasee și repere cultural-științifice (din universul bucovinean) vol. I”, scrisa de Nicolae Cirlan. Totodata, va fi prezentat ultimul numar al revistei „Bucovina literara”. Evenimentul va fi moderat de managerul…

- Cartea „Biserica de stat sau Biserica in stat? O istorie a Bisericii Ortodoxe Romane, 1918-2023”, aparuta la editura Humanitas, scrisa de istoricul austriac Oliver Jens Schmitt, a fost criticata dur, intr-un comunicat transmis presei, de purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu.Istoricul…