O carte pe zi: 'Scrisul m-a salvat' de Stelian Țurlea și Daniel Cristea-Enache O carte pe zi: „Scrisul m-a salvat” de Stelian Țurlea și Daniel Cristea-Enache. „Cine va citi aceasta carte va vedea cum gandește un scriitor, ce simte un scriitor, ce fel de personaje creeaza un scriitor, ce fel de experiențe formative a avut un scriitor”. „Cine va citi aceasta carte va vedea cum gandește un scriitor, ce simte un scriitor, ce fel de personaje creeaza un scriitor, ce fel de experiențe formative a avut un scriitor, in ce mediu a trait, cum s-a adaptat de la o epoca istorica la alta, separate de o Revoluție, prin urmare avem un fel de inventar cxhaustiv al lumii interioare a unui… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

