O carte despre cumpăna dintre viaţă şi moarte F. T. Despre eroi sunt multe cuvinte de spus. Despre cinstirea unei meserii, pentru care iti trebuie curaj si vocatie, superlativele sunt sarace. Fapt este ca, despre salvatorii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino”Prahova ar putea cineva sa scrie o carte. O carte despre cumpana despre viata si moarte. O povestire – nu poveste – despre eroi si vieti salvate. Despre trairi. Despre regretul ca mai mult nu s-a putut face pentru unele dintre victime… Prezentam astazi un capitol al acestei nescrise carti. Ii apartine purtatorului de cuvant al pompierilor prahoveni,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

