Stiri pe aceeasi tema

- O cabina telefonica dintr-un orașel din Anglia a fost transformata intr-o discoteca. Nu este pentru prima oara cand este efectuata o astfel de transformare, dar cu siguranța ideea ramane la fel de atragatoare. Autoritațile din Kingsbridge au transformat o cabina telefonica rosie aflata in oraș in ceea…

- Marea Britanie investigheaza daca Facebook a luat destule masuri pentru a proteja datele, dupa ce Christopher Wylie, fost director de cercetare la Cambridge Analytica, a spus ca firma britanica a angajata de Donald Trump a accesat ilegal informatii despre utilizatorii Facebook pentru a influenta opinia…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, vrea sa reia dialogul cu Rusia si gradual sa imbunatateasca legaturile dupa expulzarile diplomatice cauzate de atacul asupra fostului spion rus in Marea Britanie, pentru care Anglia o invinovateste pe Rusia, relateaza Reuters.

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca "putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat sambata…

- Ministerul de Externe de la Moscova a cerut miercuri Londrei sa dovedeasca faptul ca nu spionii britanici l-au otravit pe fostul agent dublu Serghei Skripal in Anglia, afirmand ca, in lipsa unei asemenea dovezi, va considera incidentul drept un atentat la viețile cetațenilor ruși, scrie Reuters.

- Trei autocare, cu numere de inmatriculare diplomatice, au plecat marti de la Ambasada Rusiei la Londra, cu cei 23 de diplomati expulzati de premierul Theresa May, din cauza atacului cu un agent neurotoxic militar, care se intorc la Moscova, relateaza Reuters. Lucratori de la ambasada le-au facut cu…

- Presedintele american, Donald Trump, a remarcat, joi, ca 'se pare' ca Rusia s-a aflat in spatele recentei otraviri in Marea Britanie a unui fost spion rus si a fiicei sale, relateaza Reuters."Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul…