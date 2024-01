Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit, miercuri seara, la o cabana cu structura de lemn din Colonia Rusești, comuna Marisel, judetul Cluj. O femeie de 70 de ani a suferit arsuri pe aproximativ 40 % din corp, relateaza News.ro. „Echipajele operative au gasit cabana, cu o suprafata de aproximativ 70 mp, cuprinsa in totalitate…

- O femeie, in varsta de 44 de ani, a suferit arsuri la nivelul fetei si a membrelor superioare in urma unui incendiu violent ce a izbucnit, astazi, intr o gospodarie din localitatea Teiusu. O femeie, in varsta de 44 de ani, a suferit arsuri la nivelul fetei si a membrelor superioare in urma unui incendiu…

- Un barbat de 74 de ani a suferit arsuri de gradele I și II pe maini și picioare, miercuri, dupa explozia unei butelii in localitatea Runcu, județul Constanța.Explozia buteliei nu a fost urmata de incendiu, spun, miercuri, reprezentanții ISU Constanța, potrivit mediafax. Pompierii au intervenit…

- Un adolescent din orașul Targu Carbunești, județul Gorj, s-a electrocutat, in seara zilei de miercuri, 22 noiembrie 2023, cand s-a urcat pe un vagon. El a fost adus la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu cu arsuri pe 90% din suprafața corpului.

- Incendiu puternic azi-noapte la o ferma din județul Braila. Pompierii au fost sesizați in jurul orei 21.30 ca luasera foc mai multe grajduri din ferma aflata in localitatea Gradiștea. Informații cu un puternic impact emoțional.

- Candești, Dambovița – Pompierii au fost solicitați sa intervina la un incendiu puternic izbucnit intr-o anexa gospodareasca din comuna Candești, sat Aninoșani. Garda de Intervenție Voinesti a acționat de urgența, trimițand la locul incidentului doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. De asemenea,…

- Un barbat in varsta de 99 de ani a suferit arsuri pe mai bine de 30% din suprafata corpului, in urma unui incendiu produs, in noaptea de miercuri spre joi, in locuinta sa din localitatea Cucuteni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres.Potrivit…

- Un tanar de 28 de ani a murit astazi, in urma unui incendiu produs la o casa din Albeștii Bistriței. Acesta a fost gasit, cu arsuri pe intreaga suprafața a corpului, in apropierea imobilului cuprins de flacari. Pompierii au fost solicitați sa intervina astazi la un incendiu produs in localitatea Albeștii…