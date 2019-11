Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei ar fi mers la domiciliul declarat din Bucuresti al fostei sefe DIICOT pentru a pune in executare mandatul. Intrucat ea nu a fost gasita acasa, a fost declansata procedura prin care a fost data in urmarire. Potrivit informatiilor, Alina Bica se afla in Spania, dupa cum a confirmat…

- Potrivit Politiei Romane, femeia de 41 de ani a fost condamnata la 17 ani de inchisoare pentru complicitate la infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal prin rapire, respectiv complicitate la infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal daca pentru eliberarea persoanei se cere sa se…

- O femeie de 41 de ani din Bucuresti, condamnata la 17 ani de inchisoare, a fost arestata in Spania. In anul 2000, ea a participat la rapirea si sechestrarea a doi barbati, iar unul dintre ei a murit in urma violentelor la care a fost supus.

- La data de 26 noiembrie 2019, o femeie de 41 de ani, din Bucuresti, a fost arestata in Spania. Pentru depistarea ei, autoritatile romane si spaniole au cooperat prin intermediul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala Inspectoratul General al Politiei Romane.Pe numele ei, Tribunalul Bucuresti…

- Cei trei barbati arestati preventiv in august, pentru lipsire de libertate in mod ilegal si viol asupra a doi copii, fapte comise in 2013, intr-un apartament din Sectorul 2 al Capitalei, au fost trimisi in judecata de procurori. In cazul unui alt barbat, suspect in acest caz, s-a dispus disjungerea…

- Mama vitrega a unui baiat de opt ani, a carui ucidere a zguduit Spania, a fost condamnata luni la inchisoare pe viata pentru omorarea acestuia, a anuntat instanta, relateaza AFP.Ana Julia Quezada, care si-a marturisit fapte in timpul anchetei, a fost condamnata la inchisoare pe viata, cu…