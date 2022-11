Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 15 ani, din Ionești, a fost gasita moarta in aceasta dimineața in camera ei. Tatal adolescentei este cel care a facute descoperirea. Fata era in Post-ul Tragedie la Ionești. Adolescenta gasita moarta in camera apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Scafandri ai unei echipe de filmare care cautau epava unei aeronave din cel de-al Doilea Razboi Mondial in largul coastei statului american Florida au descoperit un fragment din naveta spatiala Challenger, care a explodat la scurt timp dupa lansare in 1986, a anuntat joi NASA intr-un

- Scafandrii unei echipe de filmare, care cautau epava unei aeronave din cel de-al Doilea Razboi Mondial in largul coastei statului american Florida, in celebrul Triunghi al Bermudelor, au descoperit un fragment din naveta spatiala Challenger, care a explodat in 1986, la un minut dupa lansare, a anuntat…

- Scafandri ai unei echipe de filmare care cautau epava unei aeronave din cel de-al Doilea Razboi Mondial in largul coastei statului american Florida au descoperit un fragment din naveta spatiala Challenger, care a explodat la scurt timp dupa lansare in 1986, a anuntat joi NASA intr-un comunicat.

- Cristi Tudor, reprezentant al Secției Targu Jiu a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRPD) Craiova, a declarat ca angajații Districtului Meri, din cadrul Secției Targu Jiu a Drumurilor Naționale, monitorizeaza in fiecare zi șoseaua in Defileul Jiului. Cristi Tudor a transmis ca bucata de stanca…

- Un copil de patru ani a murit ieri dupa amiaza inecat in piscina din curtea casei situata in localitatea Gaesti, judetul Dambovita. Dupa incident, mama copilului, afectata puternic de tragedie a fugit de acasa. In noaptea de miercuri spre joi, femeia a fost gasita spanzurata. Potrivit IPJ Dambovita…

- UPDATE „Din primele date de la fața locului s-a stabilit faptul ca in timp ce conducea autoturismul dinspre localitatea Scutelnici catre Bradeanu, un șofer in varsta de 68 de ani, din Prahova a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus pe Dj203i, dinspre Cotorca spre Pogoanele, de catre un conducator…

- O tragedie de proportii, un accident cumplit a avut loc, sambata, in Turcia: 16 persoane au murit și 21 au fost ranite intr-un accident rutier in care au fost implicate cel puțin un autobuz și o ambulanța, a declarat sambata un guvernator regional. Printre cei morți ar fi și jurnaliști. Accidentul s-a…