- Sica Dumitrecu, fiul fostului atacant al nationalei de fotbal, Ilie Dumitrescu, a fost condamnat la doi ani si patru luni de inchisoare, pentru trafic de droguri. Judecatorii au suspendat executarea pedepsei, iar acesta este obligat sa efectueze 60 de zile de munca in folosul comunitatii.

- Inchisoare cu executare pentru un tanar din Alba care a sustras 6.000 de lei din masina sefului sau: Ce pedeapsa a primit „tovarașul” sau de furt Un tanar de 24 de ani din comuna Spring, judetul Alba, care a furat 6.000 de lei din mașina șefului sau, a fost condamnat la inchisoare cu executare, chiar…

- 38.503 persoane au fost vaccinate cu prima doza, iar 55.851 persoane cau primit rapelul. De la inceputul campaniei de vaccinare, din 27 decembrie 2020, au fost administrate 5.588.267 de doze unui numar de 3.449.831 de persoane, dintre care 1.311.395 au primit o doza si 2.138.436 si pe cea de-a doua.De…

- Cum s-a petrecut cazul acesta? Ei bine, o femeie in varsta de 53 de ani a fost condamnata la 30 de zile de inchisoare, dupa ce in luna iunie a anului 2020 a tușit intenționat in fața unei cliente intr-un magazin, in timpul unei dispute pe subiectul purtarii maștii de protecție in spațiile inchise. A…