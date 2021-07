O boală virală rară a fost confirmată în SUA. Ce este virusul „monkeypox” SUA a raportat primul caz de transmitere la om a virsului „monkeypox”, dupa aproape 20 de ani de la identificarea sa, la un cetațean american care s-a intors din Nigeria. „Monkeypox” este un virus inrudit cu variola și a fost descoperit pentru prima data in 2003, in SUA. Pacientul este in prezent internat intr-un […] The post O boala virala rara a fost confirmata in SUA. Ce este virusul „monkeypox” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

