Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca PNL sustine posibilitatea reunificarii Romaniei cu Basarabia, Nicolae Ciuca s-a referit la o unire sub umbrela Uniunii Europene. ”Am discutat cu autoritatile din Republica Moldova, incepand cu doamna presedinte, cu presedintele Parlamentului, iata am avut mai inainte cu primarii de dreapta…

- Intrebat daca PNL sustine posibilitatea reunificarii Romaniei cu Basarabia, Nicolae Ciuca s-a referit la o unire sub umbrela Uniunii Europene. ”Am discutat cu autoritatile din Republica Moldova, incepand cu doamna presedinte, cu presedintele Parlamentului, iata am avut mai inainte cu primarii de dreapta…

- Actorul Dan Puric a facut un anunț șoc, la finalul spectacolului "Votați, ma", susținut pe scena teatrului Luceafarul. El a anunțat ca va candida la alegerile prezidențiale, susținut de AUR.Actorul a vorbit despre situația politica din Romania, despre actualii actori politici in frunte cu președintele…

- Liderul AUR, George Simion, are interdictie de a intra in Republica Moldova pana in toamna anului 2028. Autoritatile de la Chisinau au prelungit decizia din 2018 cu inca cinci ani, potrivit newsmaker.md . Politicianul a venit cu o reacție.

- Presedintele AUR George Simion a afirmat, vineri pentru News.ro, referitor la prelungirea interdictiei de a intra in Republica Moldova pana in anul 2028, ca acest lucru denota faptul ca nimic nu s-a schimbat peste Prut, in ultimii ani. El a adaugat ca „in loc sa imbratiseze ideea unirii, politicienii…

- Fostul director SRI Eduard Hellvig il acuza pe liderul AUR Claudiu Tarziu ca se coordoneaza cu politicieni maghiari pentru a servi interesele lui Putin. Intr-o declarație facuta pe Twitter, fostul director al Serviciului Roman de Informații, Eduard Hellvig, a calificat declarațiile senatorului AUR Claudiu…

- Un barbat din Republica Moldova, condamnat la 15 ani de inchisoare pentru crima si cautat de autoritatile din Rusia, a fost depistat de autoritati in Punctul de Trecere a Frontierei Albita. „In Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru…

- Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Cahul, dupa ce au supus verificarilor un autoturism ce se deplasa din Romania spre Republica Moldova. In urma controlului fizic detaliat, in portbagajul autoturismului, in locul destinat pentru roata de rezerva și sub banchete au fost depistate…