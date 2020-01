Stiri pe aceeasi tema

- Combatanti ai gruparii islamiste somaleze shebab au lansat duminica un atac impotriva unei baze militare utilizate de forte americane si kenyene din Lamu (in nordul Kenyei), potrivit unui responsabil local kenyan, citat de AFP, potrivit Agerpres. Atacul a fost revendicat de insurgentii shebab, afiliati…

- Cea mai inalta instanta de securitate din Iran a promis vineri sa razbune „la momentul si in locul potrivit” moartea generalului iranian Qassem Soleimani, ucis in urma unui atac american la Bagdad, scrie AFP.

- Considerat de unii ca fiind cel mai popular om din Iran, ba chiar unul dintre cei mai puternici lideri din Orientul Mijlociu, generalul iranian Qassem Soleimani, a fost a fost ucis vineri intr-un atac aerian lansat asupra convoiului lor pe aeroportul din Bagdad. Iranul ameninta SUA ca se va razbuna,…

- Presedintele SUA Donald Trump a afișat, pe Twitter, imaginea drapelului american, fara alte comentarii, la scurt timp dupa anuntul mortii generalului iranian Qassem Soleimani, in noaptea de joi spre vineri in timpul unui raid asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad. Generalul iranian Qassem Soleimani,…

- Zece persoane, intre care politisti, au fost ucise vineri seara intr-un atac comis asupra unui autobuz de catre militanti islamisti shebab, in comitatul Wajir, in nord-estul Kenyei, au transmis sambata agentiile de presa AFP si Reuters, in timp ce presedintia de la Nairobi a comunicat ca sunt cel…

- Iranul se declara pregatit sa-si ”reconsidere serios” angajamentele fata de Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA), ca reactie fata de amenintarea europenilor de a activa un mecanism prevazut de Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear ce poate conduce la reimpunerea sanctiunilor…

- 'Agentia a detectat particule de uraniu natural de origine antropogenica intr-un loc din Iran nedeclarat Agentiei', se arata in raport. AIEA nu a numit acest loc. Potrivit unor surse diplomatice citate anterior de AFP, AIEA a transmis intrebari Teheranului in legatura cu un loc semnalat de Israel…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat intr-un articol de opinie publicat marti ca tara sa ii va impiedica pe combatantii din gruparea Stat Islamic (SI) sa paraseasca nord-estul Siriei, unde armata turca desfasoara o ofensiva