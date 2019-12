Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in comuna Dumbraveni, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit la o anexa si la baloti de paie. Interventia pompierilor ISU Dobrogea are loc pe strada Principala…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta pentru lichidarea unui incendiu.Interventia a avut loc pe bulevardul 1 Mai din Constanta.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in comuna Rasova, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre salvarea unei capre, ramasa blocata pe un mal de pamant la o inaltime de cca. 15 20 m la intrare in comuna.Sursa foto…

- Un batran de 83 de ani și-a pierdut viața intr-un incendiu de vegetație uscata izbucnit pe raza localitații Berchișești. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis ca la fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala de stingere și doua ambulanțe SMURD, una fiind o…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Timiș, a primit, la ora 21:15, o solicitare pentru lichidarea unui incendiu la o casa din localitatea Salciu Noua, comuna Pișchia. La fața locului s-au deplasat 3 autospeciale de stingere cu 15 pompieri și 2 autospeciale de stingere cu 10 voluntari de la Serviciul…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Mangalia, judetul Constanta. Din primele informatii,este vorba despre posibil incendiu pe faleza, la cazemate, vis a vis de CPU Mangalia. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA…

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Mangalia.Din primele informatii, salvatorii au intervenit pentru deblocarea unei usi de apartament.Interventia a avut loc pe strada Plopilor din localitate.Sursa foto cu rol ilustrativ…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:15, in apropiere de localitatea Samboieni, comuna Sanmartin, incident in urma caruia o femeie a decedat. Conform primelor informații, o femeie in varsta de 80 de ani ar fi aprins vegetația de pe terenul sau pentru a-l curața, context in…