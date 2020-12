Stiri pe aceeasi tema

- O batrana din Franța care s-a infectat cu noul coronavirus in azilul de batrani unde locuia și-a sarbatorit ziua de naștere, la implinirea a 105 ani la scurt timp dupa ce medicii au declarat-o vindecata. Familia și reprezentanții centrului i-au organizat și o mica petrecere.

- Decana de varsta a unei case de batrani din Alpii francezi, in varsta de 105 ani, a supravietuit COVID-19, a informat marti directorul unitatii, confirmand o informatie aparuta in ziarul local Le Dauphine libere.Cu o zi inainte, o femeie de 104 din Madrid, Spania, a fost externata in aplauzele medicilor…

- Prima țara din uniunea Europeana care a depașit pragul de 2 milioane de imbolnaviri cu coronavirus este Franța. Franța inregistreaza 2.036.755 de cazuri de coronavirus, conform CNN . „Fie ca este vorba de orașe sau de zone rurale, toate regiunile și toate departamentele sunt afectate. Al doilea val…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca MAI pregatește crearea unui centru de recoltare de plasma autoimuna la care persoanele care s-au vindecat de coronavirus pot merge sa doneze sange. Centrul de donare de plasma va fi inființat la Spitalul Gerota…

- Un nou focar de Covid-19 a fost descoperit la Spitalul de Psihiatrie Padureni-Grajduri, unde mai mult de 50 de persoane, majoritatea pacienți, au fost infectați cu coronavirus. De asemenea, DSP Iași a anunțat, sambata, apariția unui nou focar de coronavirus la Centrul de servicii sociale Targu Frumos.…

- Un focar de coronavirus a fost depistat la Caminul pentru Persoane Varstnice din Constanta, dupa ce zeci de batrani dar și angajați ai centrului au fost diagnosticați pozitiv cu Covid-19. Snt 32 de beneficiari ai centrului și șapte ingrijitori care au fost diagnosticați cu Covid-19. Conform Prefecturii…