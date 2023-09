O bătrână de 84 de ani care traversa prin loc nepermis, condamnată pentru accidentul cu trei morți de la Săbăoani, din Neamț O batrana de 84 de ani din județul Neamț are sechestru pe casa, gradina și-un teren agricol, dupa ce instanța a condamnat-o pentru un accident cu trei morți. Tragedia a avut loc in noiembrie 2019, cand femeia traversa prin loc nepermis, relateaza Adevarul.In procesul in care a fost judecata batrana judecatorii au decis o pedeapsa cu suspendare, considerand ca e vorba despre o infractiune din culpa, neintentionata, si ținand cont in același timp de varsta inaintata a femeii.„Pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa condamna pe inculpata la pedeapsa de trei ani inchisoare. Dispune suspendarea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

