Ministrul Energiei, criticat de un parlamentar PSD

Ministrul Energiei, Anton Anton de la ALDE, a fost criticat de deputatul PSD Mihai Weber. „Eu nu am văzut implicare din partea domnului ministru, aşa cum ar trebui să fie, aşa cum am văzut din partea secretarului de stat Vişan", a spus We... [citeste mai departe]