- Stephan El Shaarawy și Nicola Zalewski, ambii de la AS Roma, au aparut pe lista jucatorilor din Italia care fac parte dintr-o rețea ilegala de pariuri. Clubul roman a emis un comunicat oficial prin care iși arata sprijinul pentru cei doi jucatori. Scandalul pariruilor ilegale din Italia continua. Totul…

- O dimineața senina s-a transformat intr-o tragedie teribila in Arezzo, Italia. O femeie care spala geamuri a cazut in gol de la etajul patru, chiar sub privirea unei batrane de 85 de ani. Victima tragediei este o romanca in varsta de 72 de ani care ajuta o alta batranica la treburile casnice. Badanta…

- Nelu Cortea a dezvaluit primele imagini cu noua locuința in care urmeaza se se mute alaturi de intraga familie. Cum au reacționat copiii comediantului cand și-au vazut prima data camerele.

- Scene șocante in Italia, acolo unde un avion al echipei aeriene italiene de acrobație Frecce Tricolori s-a prabușit in timpul unui antrenament in afara orașului Torino, din nordul orașului, ucigand o fetița in varsta de cinci ani și ranindu-i pe parinții și fratele ei.

- O badanta romanca este anchetata dupa ce a batut un cuplu de batrani italieni pentru ca i-au reproșat ca sta prea mult la telefon, scrie Rotalianul. Romanca de 52 de ani a fost angajata sa ingrijeasca un cuplu de batrani din localitatea italiana Sesto Fiorentino din Toscana. Ea a fost denunțata pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat vineri in ce a constat si in ce va consta contributia sa la gasirea de solutii pentru Delta Dunarii, raspunsul sau fiind ca a venit in zona si a atras atentia asupra acestor chestiuni.”Contributia mea consta in faptul ca am venit aici si am atras atentia…

- Au trecut șase zile de la frumosul succes al FC Petrolul in dauna campioanei en-titre, FCV Farul Constanța, scor: 3-2, și cu imaginile de-atunci, gata sedimentate, dar și cu entuziasmul departe de a se fi domolit, am tot cautat sa ințeleg cat mai bine cum de s-a caștigat. Mai precis, cum a fost posibil…