Stiri pe aceeasi tema

- O avocata din Prahova, acuzata ca a cumparat arme copiilor minori in varsta de 7 și de 10 ani, a fost reținuta de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiești. Potrivit anchetatorilor, copilul cel mare a folosit armele zilnic pentru a impușca pasari.

- Cei șase frați din Calarași, cu varste cuprinse intre 5 și 16 ani, internati in Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, unde au transportați de urgența marți in urma unei intoxicații cu un antibiotic pentru tuberculoza, sunt in stare stabila și nu prezinta complicații. La Spitalul „Grigore Alexandrescu:…

- Sase persoane au fost retinut de procurorii DIICOT, dupa ce ar fi incercat sa vanda diverse droguri, printre care cocaina si ketamina, in urma unor verificari care au fost facute in zilele festivalului Saga din București. Potrivit DIICOT, procurorii au retinut sase persoane, la sfarsitul saptamanii…

- ANPC a pierdut in instanța in fața unei banci comerciale pe care a amendat-o in scandalul care viza calculul ratelor. Curtea de Apel Cluj a dat caștig Bancii Transilvania, iar amenda data a fost suspendata. Curtea de Apel Cluj a decis vineri, 16 iunie, suspendarea Ordinului ANPC din 23 mai privind sancționarea…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus vineri, suspendarea executarii condamnarii de 7 ani cu inchisoarea primita in 2017 de omul de afaceri Puiu Popoviciu pentru fapte de coruptie in legatura cu asocierea firmei sale, SC Baneasa Investments SA, cu Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara…

- Dosarul de ucidere din culpa intocmit de procurorii aradeni dupa ce o barca cu 12 persoane s-a rasturnat in raul Mures, iar trei dintre acestea au decedat, in timp ce doi copii sunt inca dati disparuti, a fost declinat Parchetului de pe langa Tribunalul Galati. Reprezentantii Parchetului de pe langa…

- Un agresor acuzat ca a injunghiat un barbat de 55 de ani, care a avut nevoie de o intervenție chirurgicala in urma altercației, a fost eliberat de Judecatoria Braila, pe motiv ca folosea briceagul pe care il avea asupra sa pentru pachetul cu macare pe care il lua la serviciu. Magistratul care a motivat…

- Gabriel Badalau, fiul baronului de Giurgiu Niculae Badalau, a fost trimis in judecata in dosarul in care este acuzat de procurorii DNA ca ar fi dat mita unui primar pentru un contract de rețea de alimentare cu apa. Badalau Junior este acuzat de procurorii DNA ca mai intii a dat o parte din bani, apoi…