Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit si o alta a fost ranita luni, intr-o avalansa in Zermatt, una dintre cele mai populare statiuni de schi si alpinism din Elvetia, a anuntat politia cantonala din Valais, transmite AFP, preluat de agerpres.ro. “Avalansa Riffelberg – la inceputul serii, bilantul evenimentului este…

- Scafandrii specializați in cautarea de persoane vor reveni, miercuri, la locul prabușirii podului din Baltimore intr-o noua incercare de a-i gasi pe cei șase oameni inca disparuți dupa dezastrul de marți, relateaza Reuters.

- Poliția din Valais, Elveția, a declanșat cautarile pentru șase persoane disparute in timpul unei excursii la schi din Zermatt, la granița dintre Elveția și Italia. Sase persoane, care au fost date disparute in timpul unei excursii la schi dupa ce au plecat din orasul alpin Zermatt, erau cautate duminica…

- Un grav accident a avut loc seara trecuta, in Ilfov. Doua persoane și-au pierdut viața și o alta fost ranita dupa ce doua mașini s-au bușit pe șoseaua Atomiștilor, din localitatea Magurele.

- Pe 4 februarie 2001 a murit compozitorul francez de origine romana Iannis Xenakis, iar in 1988 a murit poetul Alexandru Caprariu. Tot in aceasta zi, in anul 1934, echipajul roman de bob de doua persoane cucerește titlul de campion mondial.

- Cel putin 34 de persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma unei alunecari de teren pe o autostrada, provocata de ploile abundente in nord-vestul Columbiei, relateaza Reuters, citat de news.ro.Alunecarea de teren, care a avut loc vineri dupa-amiaza, a acoperit o sosea care leaga orasele…

- Informații ingrozitoare din Japonia. Bilanțul morților a depașit deja 160 de de persoane, dupa cutremurul devastator, care a distrus mai multe regiuni. Sute de persoane sunt inca date disparute, iar salvatorii continua cautarile prin ruine. Șansele sa mai fie gasiți supraviețuitori sunt foarte mici.

- Doua persoane care ar fi disparut in lacul Siutghiol, intre Ovidiu si Palazu Mare, sunt cautate de pompieri si de scafandri. Au fost gasite o barca si mai multe plase de pescuit. ISU Constanța a fost sesizat duminica seara, in jurul orei 23.00, despre dispariția celor doi. La ora 2.00 au fost sistate…