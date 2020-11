O asistenta medicala diagnosticata cu Covid, a decedat

Stiri pe aceeasi tema

- Inca un lucrator medical a fost rapus de virusul nemilos. Este vorba despre asistenta medicala din secția Endocrinologie a Spitalului Clinic Republican, Valentina Mihova. Vestea despre trecerea in neființa a acesteia a fost anunțata pe pagina de Facebook a instituției.

- O asistenta medicala de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, diagnosticata cu COVID-19, a decedat, aseara. Este al doilea cadru medical care a murit in mai putin de 48 de ore in judetul Arad, in urma infectarii cu noul coronavirus. The post O asistenta medicala de la Spitalul Judetean Arad,…

- O asistenta medicala de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta SCJU Arad, diagnosticata cu COVID 19, a decedat, marti seara.Colega noastra, Daciana Grada, asistenta pe Sectia Clinica Ortopedie, a pierdut in aceasta seara marti seara n.r. lupta cu necrutatoarea infectie COVID 19. Daciana a fost diagnosticata…

- O asistenta medicala care activa la Institutul Oncologic a decedat ca urmare a complicatiilor infectiei COVID-19. Minodora Camerzan avea 47 de ani si a luptat timp de 20 de zile cu noul tip de coronavirus, pe fundalul altor maladii cronice, transmite IPN.

- Asistenta medicala din Iași infectata cu Covid, careia medicii refuzau sa-i dea concediu medical deși era pozitiva, a caștigat lupta cu virusul. Dupa 45 de zile de calvar, ea a fost testata negativ și se poate reintoarce la munca. Femeia spune ca a respectat intotdeauna recomandarile autoritaților și…

- O asistenta medicala internata in stare grava cu COVID-19 la Spitalul Județean Suceava a fost transferata, miercuri, cu elicopterul la Spitalul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București.

- A venit și randul cadrelor medicale de la Spitalul de Psihiatrie Vedea sa iși dea tributul pe frontul coronavirus. Dupa cei cațiva pacienți descoperiți ca fiind infectați și transferați in spitale specializate, a venit și randul personalului medical. Este vorba despre șefa Secției pavilion 2 din cadrul…

- Cea mai experimentata asistenta medicala de la sectia de Chirurgie a Spitalului Judetean Slatina a murit, luni dimineața, dupa ce a fost infectata cu noul coronavirus in sectia care a devenit focar de COVID-19, scrie Adevarul.Asistenta a fost confirmata pozitiv in urma testelor efectuate in focarul…