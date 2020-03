O asistentă medicală care trata pacienţi cu coronavirus în Italia s-a sinucis Asistenta medicala care lucra cu pacienti bolnavi de coronavirus s-a sinucis, potrivit cotidianului italian La Reppublica. Aceasta fusese lasata acasa de doua zile, pentru ca acuzase o stare febrila. Italia a depasit China in privinta numarului mortilor de coronavirus. 427 morti intr-o singura zi, numarul total a ajuns la 3.405 Italia a depasitin privinta numarului mortilor de. 427 morti intr-o singura zi, numarul total a ajuns la 3.405 Vestea a iscat o unda de soc in randul personalului medical din Italia, colegii acesteia fiind profund zguduiti de moartea asistentei. Femeia avea 49 de ani. A fost o persoana dedicata muncii, o resursa de neinlocuit pentru colegi și pentru aceasta companie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta fusese lasata acasa de doua zile, pentru ca acuzase o stare febrila. Vestea a iscat o unda de soc in randul personalului medical din Italia, colegii acesteia fiind profund zguduiti de moartea asistentei. Femeia avea 49 de ani. Sursa: Europa FM

- O asistenta medicala din Italia care se ocupa de bolnavii de coronavirus s-a sinucis, anunța publicația La Repubblica. Femeia, in varsta de 49 de ani, lucra la un spital din Veneția. Femeia lucra in unitatea de terapie intensiva la spitalul Jesolo, care in urma cu cateva zile a fost transformat in spital…

- O asistenta medicala din Jesolo, Venetia, care trata pacienți cu noul coronavirus s-a sinucis, la varsta de 49 de ani, anunta cotidianul italian La Reppublica. Asistenta medicala care lucra cu pacienti...

- O asistenta medicala din Jesolo, Venetia, care trata pacienți cu noul coronavirus s-a sinucis, la varsta de 49 de ani, anunta cotidianul italian La Reppublica.Asistenta medicala care lucra cu pacienti bolnavi de coronavirus s-a sinucis, potrivit cotidianului italian La Reppublica citat de…

- Actrița Paula Chirila se numara printre oamenii carora pandemia de Coronavirus le-a suspendat activitatea. S-a conformat noii realitați, și-a luat masuri de prevenție și incearca sa iși duca viața normal, chiar daca e nevoita sa stea inchisa in casa. Fosta asistenta medicala, actrița a declarat pentru…

- Coronavirus a izbucnit pentru prima data in China, a ajuns si in Europa unde a provocat pierderi de vieti omenesti, dar si pagube serioase in sectorul economic. Cea mai afectata tara europeana este Italia. Romania a ajuns la 47 de cazuri de infectare, insa in tara noastra nu s-a inregistrat niciun deces.

- In ciuda bilantului sumbru, de remarcat ca este a treia zi consecutiva in care autoritatile chineze au raportat o scadere a numarului de imbolnaviri. In intreaga lume s-au inregistrat 69.000 de cazuri de imbolnavire, sambata fiind consemnat si primul deces produs in Europa de Covid-19. Citeste…

- Potrivit unui unei informații de ultima ora , GSMA, compania care organizeaza Mobile World Congress , urmeaza sa aiba o noua reuniune vineri, in care sa tranșeze soarta targului tehnologic din acest an pe fundalul epidemiei cu Coronavirus. In anunțul anterior, GSMA a recunoscut oficial ca epidemia cu…