- Femeia, in varsta de 27 ani, era cadru medical la Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu. Conform familiei, sarcina a fost fara probleme, iar nasterea ar fi trebuit sa aiba loc pe data de 11 iunie. Cezariana a fost programata, insa, cu 3 saptamani mai devreme. Conducerea Spitalului de Urgenta din Craiova a…

- O asistenta medicala, in varsta de 27 de ani, din Gorj, a murit la cateva ore dupa ce nascut la Spitalul Judetean din Craiova. Bebelusul a murit la nastere, iar mama cateva ore mai tarziu. Politia face...

- Mama eroina! O asistenta medicala din Marea Britanie a murit infectata cu COVID-19, dupa ce medicii au reușit sa-i salveze bebelușul aflat in pantec. Cand a fost testata pozitiv asistenta Mary Agyeiwaa Agyapong, o asistenta medicala insarcinata, in varsta de 28 de ani, a murit duminica trecuta dupa…

- O asistenta medicala din Anglia, gravida in luna a noua, a contactat noul tip de coronavirus și a murit pe un pat de spital din Reading. Conform surselor din spital, starea ei parea sa se imbunatațeasca, dar, dintr-o data, s-a deteriorat. In acel moment, medicii au decis sa-i faca cezariana și au salvat…

- Ministerul Sanatații informeaza despre noi decese ca urmare a infectarii cu Coronavirus. Deces 332 Femeie, 42 ani din Ialomița; asistenta medicala in Spitalul Țandarei – Laborator; ulterior a fost mutata la Triaj. A avut contact cu cazul confirmat care a și decedat pe data de 26.03.2020 Data debut:…

- O asistenta medicala din Constanța care a fost in vacanța in Turcia s-a prezentat la revenirea in țara cu simptome COVID-19, a fost testata pozitiv și din cauza mai multor complicații și afecțiuni preexistente a murit. A fost primul deces al unui membru din personalul medical roman de la inceputul…

- O asistenta medicala din Marea Britanie, care ”a ajutat mai mulți oameni decat o fac alții intr-o viața”, a murit la varsta de 29 de ani, dupa ce a fost diagnosticata cu noul coronavirus.

- Spitalul Clinic Militar Central (SCMC) ofera sprijin institutiilor medicale strategice in spitalizarea si testarea starii sanatatii persoanelor suspecte de infectare cu virusul COVID-19 la solicitarea Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale.