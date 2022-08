Stiri pe aceeasi tema

- Doua mari lanțuri de retail din Capitala și-au anunțat clienții ca impun restricții la trei alimente de baza: ulei, zahar și faina. Este vorba de Mega Image și Auchan, doi jucatori importanți pe piața. La Mega Image, de exemplu, raționalizarea produselor se aplica “doar pentru o scurta perioada de timp”.…

- Un nutriționist de la Universitatea de Sud din Australia a explicat faptul ca o anumita vitamina este ”foarte greu de obținut doar din dieta”, astfel ca este nevoie sa fie luata și din suplimente pentru a menține nivelul optim din organism. Este vorba despre vitamina D. Insa, consumul in exces a vitaminei…

- Lisa ar fi trebuit sa fie sarbatorita, cu tort și cu baloane, pe 30 iunie, cand implinea un an. Numai ca, pe 29 urmeaza sa fie inmormantata la Lyon, Franța, unde locuia cu parinții ei. Caci fetița de 11 luni a fost ucisa la creșa privata People & Baby chiar de asistenta care trebuia sa aiba grija de…

- Keir Starmer, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, de opozitie, este anchetat de Comisarul parlamentar pentru standarde, Kathryn Stone, pentru posibile incalcari ale normelor privind veniturile si cadourile. O actualizare a site-ului parlamentului arata luni ca o investigatie a fost deschisa…

- Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba a incheiat, la data de 24.05.2022, acordul de recunoaștere a vinovației cu o persoana fara calitate speciala, inculpatul in cauza, fiind stabilita pedeapsa de 1 an și 4 luni inchisoare cu suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei…

- Dr. Marius Geanta, co-fondator al Centrului pentru Inovație in Medicina. spune ca virusul variolei maimuței a suferit o serie de mutații, chiar mai multe decat se credea. ”Toate datele care provin din secvențierea probelor din cazurile de acum și sunt din ce in ce mai multe, ne arata ca foarte probabil…

- O asistenta medicala, in varsta de 27 de ani, este anchetata pentru uciderea unui nou-nascut. Aceasta lucra la spitalul de copii din Birmingham, Marea Britanie, și este acuzata ca ar fi provocat moartea bebelușului, prin administrare de otrava. Voit. Ca sa-l omoare. Nu din greșeala. Nu din culpa medicala.…