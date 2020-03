O asistentă de la maternitatea MedLife este infectată cu COVID 19 O asistenta medicala de la maternitatea MedLife a fost confirmata pozitiv cu COVID-19, in urma testarii facute. Potrivit sursei citate, au fost testate in total 93 de persoane. Aceeasi sursa precizeaza ca, pana la comunicarea unei decizii din partea DSP, se va dispune de urgenta si testarea membrilor de familie ai asistentei medicale si a tuturor contactilor... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

