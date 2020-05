Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a devenit prima țara din Europa care a inregistrat mai mult de 30.000 de morți din cauza noului coronavirus, anunța b1.ro.Potrivit worldometers.info, miercuri, au fost testați pozitiv cu COVID-19 inca 6.111 de persoane, ceea ce inseamna ca totalul a urcat la 201.101.

- Franta, Italia si Spania au raportat duminica cel mai mic numar de decese din cauza Covid-19. Descoperire uimitoare despre coronavirus in Franta Franta, Italia si Spania au inregistrat duminica cel mai mic numar de decese din cauza Covid-19 din ultimele saptamani si sa pregatesc sa relaxeze din restrictiile…

- Autoritatile britanice au anuntat, sambata, ca in ultima zi s-au inregistrat 917 decese cauzate de coronavirus. Bilantul este acum de 9.875 de morti in Marea Britanie, transmite news.ro.Vineri, noile decese anuntate erau 980. In ceea ce priveste numarul persoanelor infectate, acesta…

- Regatul Unit a inregistrat 881 de noi decese in ultimele 24 de ore, totalul ajungand la 7.978 de morti, a anuntat joi ministrul Afacerilor Externe, Dominic Raab, citat de AFP.Virusul a contaminat oficial 65.077 de persoane in tara, una dintre cele mai afectate din Europa, a precizat el intr-o…

- Regatul Unit a inregistrat 938 de morti din cauza noului coronavirus in 24 de ore, bilantul total al pandemiei ridicandu-se la peste 7.000 de decese, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii, citat de AFP si Reuters.In total, COVID-19 a provocat in Regatul Unit moartea a 7.097 de persoane,…

- Situația se agraveaza in multe state din Europa. De pilda, in 24 de ore, in Spania și in Germania au fost confirmate cate 3.000 de noi cazuri de imbolnavire., iar Italia a confirmat 793 de decese in 24h. Sambata, 21 martie, țara cea mai lovita de coronavirus era Italia, unde la ora 16.00 (ora Romaniei)…

- Autoritatile italiene au declarat, joi seara, ca 3.858 de persoane au fost infectate, iar 148 au murit pe fondul epidemiei de COVID-19. In acelasi timp, Marea Britanie si Elvetia au anuntat primele pierderi de vieti omenesti cauzate de coronavirus. In Franta, numarul mortilor a ajuns la sapte.

- China a anunțat ca miercuri au fost inregistarte 433 de cazuri noi de infectii cu virusul Covid-19, in crestere de la 406 in ziua precedenta. De asemena, au fost raportate 29 de noi decese. Numarul total de...