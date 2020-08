Stiri pe aceeasi tema

- Aleksei Navalnii, cunoscutul opozant al Kremlinului, este tratat in prezent in Germania dupa ce s-a imbolnavit grav la bordul unui zbor spre Moscova din orasul siberian Tomsk. Colaboratori care calatoreau cu el sustin ca a fost otravit, posibil cand a baut ceai pe aeroport, inainte de imbarcare. Desi…

- Autoritațile de la Moscova au reacționat azi la acuzațiile aliaților lui Aleksei Navalnii ca impiedica anchetarea otravirii opozantului rus și au negat ca Vladimir Putin ar fi implicat in povestea cu rivalul sau, scrie The Moscow Times.Ca sa deschizi o investigație trebuie sa ai un motiv”, a raspuns…

- ''Dupa ce a fost internat la spital, Aleksei Navalnii a fost testat pe o mare varietate de stupefiante, substante sintetice si medicinale, inclusiv inhibitori de colinesteraza. Rezultatele au fost negative'', a declarat pentru agentiile de presa ruse Aleksandr Sabaiev, toxicolog sef la spitalul de…

- Medicii ruși care se ocupa de Alexei Navalnii, aflat in coma dupa ce ar fi fost otravit, s-au razgandit și au acceptat sa-l lase sa fie transportat in Germania, dupa ce inițial s-au opus, a anunțat BBC.Aleksei Navalnii, critic al presedintelui Vladimir Putin, este momentan in coma intr-un spital din…

- Anturajul opozantului rus Aleksei Navalnii a apelat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a obtine de la autoritatile ruse autorizatia de a-l transfera in Germania, dupa ce doctorii care il trateaza refuza acest lucru.Anturajul "cere ca CEDO sa invite guvernul rus sa autorizeze ca domnul…

- Presedintele ONG-ului german Cinema for Peace, care a efectuat deja o operatiune similara cu un membru al grupului de opozanti Pussy Riot in 2018, a dat anterior asigurari ca Spitalul de Caritate din Berlin este pregatit sa-l primeasca pe Aleksei Navalnii. Opozantul, unul dintre cei mai feroce critici…

- Politicianul rus de opoziție Aleksei Navalnii se afla in coma intr-un spital din Omsk, Siberia. I s-a facut brusc rau in timpul zborului de intoarcere spre Moscova. Politicianul rus a baut o ceașca de ceai intr-o cafenea, pe aeroportul din Tomsk, inainte sa se imbarce.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca ii ureaza "insanatosire rapida" opozantului Aleksei Navalnii, aflat la reanimare intr-un spital in Siberia dupa ce i s-a facut rau la bordul unui avion, anturajul sau suspectand ca a fost otravit, relateaza AFP. Aleksei Navalnii,…