Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat ca „nu este inevitabil” ca Afganistanul sa cada in mainile talibanilor, intr-un discurs dedicat retragerii finale a trupelor americane. Anterior, liderul de la Casa Alba afirmase ca soldații americani se vor retrage pana la 11 septembrie, potrivit Agerpres. Joe…

- Astazi este Ziua Canadei, o sarbatoare pe care mulți o cer anul acesta anulata și care vine pe fondul unei noi descoperiri macabre. Aproape 200 de morminte in care ar fi fost ingropați copii ai familiilor indigene au fost gasite langa o fosta școala catolica.

- Cel puțin 486 de decese subite au fost raportate pe parcursul ultimelor cinci zile, in timpul valului fara precedent de caldura din provincia canadiana Columbia Britanica, ceea ce arata ca vremea extrema care a afectat vestul Canadei este mult mai periculoasa decat se credea inițial, relateaza The Guardian…

- Sfintii Mucenici de la Niculitel, Zotic, Atal, Camasie si Filip, impreuna cu ceilalti 31 de martiri, cu nume si fara nume, de origine greci, romani, traci, daci si capadocieni, au patimit pentru Hristos prin taierea capului, fie in timpul persecutiei lui Diocletian, in anii 303-304, fie in timpul ...

- Doi tineri din Aiud au solicitat ajutor, prin 112, dupa ce s-au ratacit in padure. Au fost constituite echipe complexe de cautare, care au demarat cautarile si i-au gasit pe cei doi intr-o zona greu accesibila.

- Senatorul Consiliului Federației, Aleksei Pușkov, l-a comparat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, in timpul summitului ruso-american de la Geneva, cu James Bond, personajul din carțile și filmele despre agentul 007, scrie RIA Novosti. In opinia senatorului, președintele Statelor Unite,…

- © Sputnik / Mihai CarausȘantaj de milioane: Cum doi azeri l-au deposedat pe un turc de mașina - VideoCHIȘINAU, 11 mai – Sputnik. Descoperirea a fost facuta de cațiva localnici. Informația a fost confirmata pentru Sputnik Moldova de catre ofițerul de presa din cadrul Inspectoratului de poliție Glodeni,…

- E scandal din nou in BOR. Preotul din Curcani, judetul Calarasi, a fost inregistrat in timp ce ii facea declarații de dragoste unei fete de 14 ani, chiar in timpul spovedaniei. Parintii au sesizat Politia in ajunul Pastelui, iar cazul a ajuns si in atentia Episcopiei Soloboziei și Calarașilor.…