- Bucurie mare pentru cantareața Theo Rose. Artista a adus pe lume un baiețel. Vedeta a nascut, miercuri, 14 iunie, un baiețel pe nume Sasha Ioan! Dupa o operație de cezariana care a inceput in jurul orei 08:00 dimineața, Theo Rose și-a strans in brațe fiul. A nascut la o clinica privata din București…

- Dana Roba a fost batuta de soț! Vedeta din showbiz-ul de la noi a fost transportata de urgența la spital. Acum, bruneta se afla in stare grava. Incidentul are loc la doar cateva saptamani dupa ce aceasta a renunțat la verigheta, iar pe rețelele personale de socializare a inceput sa posteze zilnic mesaje…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Stalpeni au depistat o femeie de 28 de ani, din comuna Carnațelu, județul Dambovița, care conducea un aututurism pe DC 84, pe raza comunei Țițești, iar in urma verificarilor in bazele de date a rezultat ca cea in cauza nu este posesoare de permis de conducere.…

- Judecatorii din Bailesti au condmanat la un an si cinci luni de inchisoare cu suspendare un barbat de 37 de ani, din comuna Plenita, acuzat de conducere fara permis și sub influanta alcoolului. Pedeapsa cuprinde o alta mai veche, de un an de inchisoare, primita pentru refuzul recoltarii de probe biologice.…

- Dupa ce și-au aruncat cuvinte grele una alteia și și-au adus acuzații grave, Bianca Dragușanu a decis sa mute scandalul cu Claudia Patrașcanu in instanța. Astfel, blondina i-a deschis proces fostei soții a lui Gabi Badalau. Printr-o ordonanța președințiala, Bianca Dragușanu cerea Claudiei Patrașcanu…

- Ana Morodan, unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din Romania, a plecat de la Poliție, in cursul nopții. Ea a fost inițial reținuta și apoi pusa sun control judiciar. Este cercetata in trei dosare penale, pentru ca ar fi condus sub influența alcoolului și a drogurilor, a refuzat sa-i fie recoltate…

- Ana Morodan a fost prinsa conducand beata și drogata de doua ori in aceeași zi, pe șosele din București. Prima data a izbit doua mașini, dar a refuzat testarea. Dupa cateva ore s-a dovedit ca era beata și drogata. Vedeta a fost reținuta, seara trecuta, de

- Clipe de coșmar pentru influencerița Ana Morodan, cunoscuta ca și Contesa digitala. Conform unor informații pe surse citate de Realitatea TV, Ana Morodan ar fi fost prinsa de poliție conducand drogata și fara permis. Brigada Rutiera a tras-o pe dreapta pe vedeta și la testarea cu aparatele speciale…