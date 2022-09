Stiri pe aceeasi tema

- ANCOM lanseaza un chestionar privind oportunitatea acordarii unor drepturi de utilizare a frecvențelor din banda de 26 GHz in vederea furnizarii de servicii de comunicații electronice de banda larga in Romania. Cu aceasta ocazie, operatorii pot transmite opiniile cu privire la oportunitatea organizarii…

- Președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a avut, pe 8 august 2022, o intalnire cu Iusuf Murat, muftiul Cultului Musulman din Romania. Tema principala a intrevederii a fost modul in care ANPC poate verifica daca produsele aflate pe piața din țara noastra, produse aici…

- 30% dintre romani spun ca principalul motiv care i-ar determina sa incheie o polița de asigurare de viața il reprezinta veniturile mai mari, arata cea mai recenta ediție a Barometrului UNSAR – IRES privind Percepția riscului și cultura asigurarilor din Romania. Pe locul secund in acest top se situeaza…

- Comunicat Cushman & Wakefield Echinox Compania de curierat DPD iși continua expansiunea in Romania pe fondul creșterii activitații pe acest segment de piața prin inchirierea a 3.500 de metri patrați de spații de depozitare in proiectul VGP Park Arad, situat in apropiere de autostrada A1, tranzacție…

- Organizația Femeilor Antreprenor din UGIR, OFA UGIR, a dat startul ediției cu numarul doi a primei competiții de pitching din Romania, adresate femeilor antreprenor. In acest an competiția va sprijini femeile antreprenor care doresc sa obțina finanțare in cadrul programului Start-up Nation 2022. Daca…

- Andreea Minuța, Regina Maria: ”Ne propunem ca fiecare angajat din Romania sa faca cel puțin un screening anual” Conform datelor disponibile la nivel european, Romania inregistreaza decalaje majore in ceea ce priveste varsta medie la care incep sa apara problemele de sanatate, iar speranța de viața este…

- Nu vreau sa cad in capcana de a politiza sau de a intra in dezbateri despre razboi, acum, cand aproape ca se vorbeste numai despre acest lucru. Dar este evident ca traim vremuri grele, multe lucruri se schimba si trebuie deseori sa ne reevaluam chiar propriile conceptii cu privire la un subiect sau…

- Clienții de asigurari au beneficiat de peste 446 de milioane de euro pana in prezent NN Asigurari de Viața, liderul pieței de asigurari de viața, a incheiat primii 25 de ani de activitate in Romania cu o amprenta semnificativa in societate și in economia locala. Din iulie 1997, NN susține clienții sa…