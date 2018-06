Horst Seehofer a anuntat ca irakianul Ali Bashar, suspectat ca a violat-o si ucis-o pe Susanna, a fost retinut in nordul Irakului chiar in noaptea in care Politia Federala din Germania a cerut ajutorul autoritatilor din aceasta tara.

Tanarul de 20 de ani a devenit principalul suspect in cazul uciderii Susannei la doar doua zile dupa ce a reusit sa plece din Germania spre Turcia, cu o cursa aeriana.

Susanna, o adolescenta care sosise cu familia din Republica Moldova in Germania in luna februarie a acestui an, a fost data disparuta pe 22 mai.

Parintii fetei, eleva la o scoala…