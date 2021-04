O adolescentă a fost UCISĂ într-o clădire abandonată - Autorul crimei ar fi iubitul secret al fetei Polițiștii din Ploiești au inceput cautarile dupa ce mama fetei le-a spus ca fiica sa era la intalnre cu iubitul ei, un barbat in varsta de 40 de ani. Cadavrul fetei a fost gasit joi dupa-amiaza in cladirea fostei bai publice din Ploiești.Potrivit presei locale, barbatul ar fi avut o relație ascunsa cu adolescenta. El era casatorit, iar soția nu știa de aventura sa. Tanara se pare ca l-ar fi șantajat, i-ar fi cerut bani, dar pentru ca barbatul a refuzat-o, l-a amenințat ca va spune tot soției.In momentul in care a fost prins, barbatul a spus ca nu o cunoaște pe fata, dar ulterior a recunoscut… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 17 ani a fost gasita moarta, joi, in cladirea in care a funcționat baia publica din Ploiesti. Victima era cautata de polițiști, dupa ce mama ei ii anuntase disparitia. Dispariția fetei a fost anunțata la Poliția municipiului Ploiești miercuri, in jurul orei 18.30 de catre mama fetei. “IPJ…

- Fata a fost data disparuta inca de miercuri seara de catre mama ei, iar poliția a demarat imediat cautarile. Femeia știa ca fiica ei plecase la o intalnire cu iubitul sau, un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani, dar a inceput sa se ingrijoreze cand a vazut ca se face tarziu și nu se intoarce acasa.…

- Cadavrul adolescentei a fost gasit joi dupa amiaza de catre politistii din Ploiesti intr-o cladire nelocuita din oras, unde pe vremuri functiona baia publica. Fata fusese data disparuta inca de miercuri de catre mama sa, care stia ca este la intalnire cu prietenul ei.

- Victima avea mai multe rani in zona gatului și pe corp și fusese acoperita cu haine și paturi. Un om al strazii, pe care barbatul il lasa sa doarma in apartamentul sau, este audiat de polițiști. Un barbat de 53 de ani, din Galați, a fost gasit decedat in propria locuința de catre un vecin, care a intrat…

- Doi barbati din Bucuresti au fost trimisi in judecata pentru viol, lovire sau alte violente, furt, razbunarea pentru ajutorul dat justitiei si influentarea declaratiilor, dupa ce unul dintre ei a violat o tanara de 16 ani, beata si drogata, in timp ce celalalt, iubitul fetei, a agresat-o pentru ca…

- Un barbat in varsta de 32 de ani din judetul Arges, acuzat ca a violat o fata de 17 ani in luna ianuarie, a fost reținut. Adolescenta nu a reclamat agresiunea la politie, insa a povestit unei cunostinte ca tatal si fratele ei nu au lasat-o sa depuna plangere, cu toate ca le-a spus despre viol, potrivit…

- Politistii au instituit filtre, duminica, la Darste, Predeal si Rasnov, din cauza aglomeratiei de pe Dn 1. Echipajele recomanda soferilor ruta alternativa pe DN 1 A, anunța news.ro. ”Incepand cu ora 12,30 la Darste (municipiul Brasov), in Statiunea Predeal la intersectia DN1 cu DN73A si la…

- O femeie de 33 de ani, din comuna Tufesti, judetul Braila, a sesizat disparitia fiicei sale, Lazar Ionela, in varsta de 15 de ani, care, pe 09.01.202, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit.