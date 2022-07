Stiri pe aceeasi tema

- Doliu imens in presa romaneasca dupa anunțul morții premature a jurnalistei Vlascenau Gabriela. Tanara și-a dedicat o bucata buna din timpul sau problemei refugiaților ucraineni din Gara de Nord, oferindu-le ajutorul și susținerea necondiționata. Decesul sau a fost anunțat de o buna prietena de-a sa,…

- O jurnalista din Romania a fost gasita moarta in casa. Incidentul tragic a fost anunțat de o prietena de-a ei. Potrivit acesteia, femeia era profund marcata de evenimentele din țara vecina. Razboiul din Ucraina a facut-o sa ajute refugiații, dar sa uite complet de ea: „era epuizata”. Jurnalista a fost…

- Jurnalista Gabriela Vlasceanu, care in ultimul timp s a implicat in ajutorul umanitar acordat refugiatilor din Ucraina, in Gara de Nord din Bucuresti, s a stins din viata. Ea ar fi fost gasita moarta in propria casa, cu capul pe masa. Anuntul a fost facut de Dana Fodor Mateescu, care o cunostea de 15…

- Detalii terifiante in cazul femeii in varsta de 87 de ani care a fost gasita decedata in casa, duminica. Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara a transmis ca a fost dispusa punerea in mișcare a acțiunii penale impotriva unui barbat pentru savarșirea infracțiunilor de violare de domiciliu, omor calificat…

- TRAGEDIE in Alba: O femeie, gasita decedata in propria locuința din municipiul Alba Iulia TRAGEDIE in Alba: O femeie, gasita decedata in propria locuința din municipiul Alba Iulia O femeie in varsta de aproximativ 40 de ani a fost gasita luni, 6 iunie, decedata in propria locuința din municipiul Alba…

- O femeie in varsta de 87 de ani a fost gasita astazi moarta in locuința sa din orașul Vulcan, județul Hunedoara. Potrivit polițiștilor, moartea ar fi fost violenta. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii din Vulcan au fost sesizați duminica despre faptul ca o femeie in varsta de 87 de ani este decedata…

- Kasia Gallanio, o fosta prințesa din Qatar, a fost gasita moarta in casa ei din stațiunea spaniola Marbella. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Trupul neinsufletit al fostei printese din Qatar Kasia Gallanio a fost gasit duminica de politisti, potrivit Sky News. Gallanio, in varsta de 45 de ani, a fost cea de-a treia sotie a lui Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, 73 de ani, unchiul emirului Qatarului.