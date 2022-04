Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Shanghai au permis, miercuri, ca alte 4 milioane de oameni sa iasa din casa, dupa ce acest oraș din estul Chinei a fost complet inchis din cauza Covid de la inceputul lunii, cu consecințe majore asupra economiei țarii. Dupa inchiderea totala a orașului, s-a trecut la o relaxare a…

- O filmare postata pe rețelele de socializare arata ciocniri violente intre civili și polițiști imbracați in combinezoane in Shanghai, oraș care se confrunta cu un nou val COVID. Incidentul a fost filmat intr-un complex rezidențial din care oamenii au fost evacuați, pentru ca locuințele lor sa fie transformate…

- Confruntarile din Shanghai au loc in contextul unei carantine extinse, cu masuri foarte stricte, și a unei lispe acute de alimente pentru cei carantinați. Oamenii sunt luați cu forța de autoritați și plasați in carantina, pentru a limita cat mai mult raspandirea virusului in oraș, potrivit The Guardian.…

- Centrul financiar al Chinei, Shanghai, a impus luni un lockdown in doua etape pentru cei 26 de milioane de locuitori ai sai, cu inchiderea podurilor si tunelurilor si restrictionarea traficului pe autostrazi, in incercarea de a limita cresterea numarului de cazuri de COVID-19, informeaza Reuters,…

- Președintele american Joe Biden il va avertiza vineri pe omologul sau chinez, Xi Jinping, ca se va confrunta cu „represalii” daca Beijingul salveaza Rusia de la efectele sancțiunile occidentale intense menite sa pedepseasca invazia Ucrainei de catre Moscova, in prima conversație dintre cei doi șefi…

- Radiodifuziunea(presa) de stat chineza a difuzat joi imagini, surprinse de o drona, ale unui spital improvizat cu 6.000 de paturi in construcți, la Jilin, un oraș afectat de recenta creștere a cazurilor de coronavirus, conform Reuters. Instalația este de așteptat sa inceapa sa funcționeze pe 22 martie,…

- Wang Yaping, a doua astronauta a Chinei care se afla in prezent intr-o misiune de sase luni la bordul statiei spatiale chineze, a inregistrat recent un mesaj video pentru biroul Natiunilor Unite (ONU) din Geneva, Elvetia, salutind femeile din intreaga lume cu ocazia Zilei internationale a femeii de…

- China a abordat pandemia in mod diferit fața de aproape toate statele lumii, iar in aplicarea politicii „Zero Covid” a apelat la tehnologia de ultima generație pentru a supraveghea populația și a limita raspandirea virusului. Consecințele acestei practici ar putea sa supraviețuiasca mult dupa stingerea…