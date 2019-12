Stiri pe aceeasi tema

- Ideea va susține inițiativa NATO cu privire la așa-numita prezenta avansata adaptata. De asemenea, cele doua parți doresc sa coopereze în continuare pentru consolidarea securitații colective de-a lungul flancului de sud-est al NATO. Acest lucru este mentionat într-o declarație comuna…

- Decizia presedintelui Trump de a retrage din Siria 1000 de militari americani fara sa se fi consultat cu vreunul dintre consilierii sai, cu experti sau cu aliati si fara sa-i fi avertizat pe camarazii de arme kurzi ai Americii, pe care i-a pus într-un pericol de moarte, a oferit dovada clara a…

- Un fost consilier de varf al Casei Albe il acuza Gordon Sondland, ambasadorul SUA la UE si un donator in campania lui Donald Trump, ca reprezinta un potential risc de securitate. Motivul: niste oficiali romani au venit la Casa Alba fara sa fie invitati, insa au avut acces pentru ca au invocat numele…

- Ascultând discursul pe care William Barr, procurorul general, l-a ținut saptamâna trecuta la Facultatea de Drept a Universitații Notre Dame, m-am trezit gândindu-ma la titlul unui film vechi: „Dumnezeu este copilotul meu”. Atunci am realizat ca acoliții lui Donald Trump…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a declarat vineri, in contextul anchetei care ar putea conduce la procedura demiterii, ca are "obligatia" de a combate "coruptia" chiar solicitand ajutorul unor lideri straini."In calitatea de presedinte, am obligatia de a opri coruptia, chiar daca…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat vineri, în contextul anchetei care ar putea duce la procedura demiterii sale din funcție, ca are "obligatia" de a combate "coruptia", chiar solicitând ajutorul unor lideri straini."În calitatea de…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti seara procedura de destituire care il ameninta drept o "lovitura de stat", dupa ce in ultimele zile a lansat atacuri in toata regula la adresa opozitiei democrate, transmite miercuri AFP, preluata de Agerpres. "Ajung la concluzia ca ceea ce este pe…