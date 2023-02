Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie vrea sa interzica vanzarea mai multor medicamente care conțin o substanța ale carei efecte adverse provoaca ingrijorare.Acestea sunt utilizate impotriva racelilor și a durerilor.

