Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul anului trecut, celebra cantareața dezvaluia ca simte din nou fiorii unei noi iubiri. Radia de fericire cand vorbea despre iubitul sau, iar fanii se așteptau sa o vada in viitorul apropiat in fața altarului. Din nefericire, cei doi au pus punct relației, pornind pe drumuri separate. Primele…

- Manuela Oprișiu, cunoscuta vedeta din Romania, a ales sa faca o schimbare importanta in viața sa dupa ce a nascut. Vedeta a apelat la medicul estetician Dr. Pascal Dameh pentru o operație de implant mamar cu mastopexie. Declarații surprinzatoare despre transformarea care i-a schimbat viața: „Vreau sa…

- Simona Gherghe a facut un anunț care a surprins pe toata lumea! Vedeta ales un moment extrem de important ca sa dea fanilor aceasta veste: aniversarea a cinci ani de casnicie. Celebra prezentatoare TV a vrut sa se afle de la ea și a vorbit cu lux de amanunte despre cel mai important moment din […] The…

- Se pregatește o nunta surpriza in showbiz-ul romanesc. Convins ca și-a intalnit sufletul pereche și dornic sa faca pasul cel mare spre un viitor in doi, presupusul fiul al lui Ion Dolanescu a anunțat ca se casatorește. Ionuț Petrescu și logodnica sa au inceput pregatirile pentru marele eveniment, iar…

- Milionarul Marius Ivan a murit, la Sinaia, in timp ce incerca sa iși faca o poza. Fondatorul Dufa și Henkel a incercat sa sa iși faca o poza in varf de munte, moment in care a alunecat și a murit. Marius Ivan a murit, la varsta de 64 de ani. El se afla la Sinaia, […] The post Sfarșit tragic pentru un…

- Informația momentului in lumea mondena. Nicole Scherzinger se casatorește. Anunțul a fost facut public chiar de catre vedeta in varsta de 45 de ani, care a publicat doua imagini speciale de la momentul in care a fost ceruta in casatorie. Bruneta e in culmea fericirii, radiaza de bucurie! GALERIE FOTO…

- Una dintre cele mai frumoase și distinse vedete din Romania s-a casatorit in mare secret in sfarșitul de saptamana ce tocmai a trecut. Prezentatoarea TV a spus marele DA in fața ofițerului starii civile, acum 6 luni, iar acum s-au cununat in fața lui Dumnezeu. Nunta fabuloasa a avut loc in Grecia. Despre…

- Actrița Olga Balan, care și-a gasit succesul in Italia, unde este iubita și apreciata, este nevoita sa iși amane nunta din cauza ratelor tot mai mari. Viața s-a scumpit tare in peninsula, așa ca e nevoita sa lucreze.”In iunie, eu și Dragoș (n.red. fotograful Dragoș Zaharia) plecam in Italia, cu proiecte…