- Pamela Anderson si mogulul de la Hollywood, Jon Peters, s-au casatorit, luni, in cadrul unei ceremonii private, la Malibu, potrivit The Hollywood Reporter.Pamela Anderson, 52 de ani, cunoscuta pentru aparitia in serialul "Baywatch", iar Jon Peters, producator de film in varsta de 74 de ani,…

- Un cuplu din Filipine s-a casatorit la sfarsitul saptamanii trecute in provincia Cavite sub un nor imens de fum si cenusa provenit de la vulcanul Taal, aflat in eruptie, relateaza dpa. Fotografiile de la nunta lui Chino si Kat Palomar au devenit in scut timp virale. ''Starea de spirit era surprinzator…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal a facut primele declarații dupa ce s-a casatorit cu Xisca. Acesta a povestit cum a fost la nunta lor, relateaza El Pais. In weekend-ul care a trecut, jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, in varsta de 33 de ani, s-a casatorit cu Maria Francisca Perello, cunoscuta…

- Nunta mare, ieri, in showbizul romanesc. Doi tineri artisti de la noi s-au casatorit religios, dupa ce cu cateva zile inainte isi unisera destinul si in fata ofiterului starii civile.