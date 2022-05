Stiri pe aceeasi tema

- Weekendul ce urmeaza va fi unul plin pentru Gabi Badalau, asta deoarece afaceristul va merge la nunta surorii sale. In tot acest timp, Bianca Dragușanu e invitata, dar ea va fi in Dubai, acolo unde va petrece alaturi de fiica și mama ei. Potrivit surselor Antena Stars, vacanța i-ar fi fost platita chiar…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Claudia Patrașcanu a marturisit daca va merge sau nu alaturi de Gabi Badalau la nunta surorii artistului, eveniment care va avea loc in luna mai. Ce a dezvaluit artista, dar și ce planuri are in acest sens.

- Deși Bianca Dragușanu și Gabi Badalau sunt formeaza un cuplu, cei doi nu pot merge peste tot impreuna, iar unul dintre exemple este chiar nunta surorii acestuia, unde Bianca Dragușanu nu este acceptata.

- Cel mai așteptat eveniment al anului a avut loc in acest weekend, in Palm Beach, Florida. Nunta de 3,5 milioane de dolari s-a ridicat la așteptarile tuturor, iar rochia superba a miresei, invitații celebri și locația au creat un decor desprins parca din poveștile cu prinți și prințese.

- Nunta de pomina pe care fostul premier italia, Silvio Berlusconi, de 85 de ani, a facut-o cu Marta Fascina, de 32 de ani, a șocat lumea, scrie click.ro. Șocul a fost și mai mare dupa ce s-a aflat ca politicianul octogenar a platit 441.000 de dolari pentru nunta de poveste pe care a numit-o ”festival…

- Elly și Cristian Șosea de la Mireasa pentru fiul meu sunt mai fericiți ca niciodata de cand au devenit parinți. Cei doi au dezvaluit pe rețelele de socializare numele fetiței lor, dar și chipul ei. Iata cum o cheama pe mezina familiei!