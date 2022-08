Nunta lui George Simon, nunta secolului… Nu mai e niciun secret, liderul AUR, George Simion se insoara pe 27 august. Cu aleasa inimii sale care se numește Ilinca Munteanu. Aceasta este studenta la drept și a fost practicanta la Instituția Avocatul Poporului și la Institutul Roman pentru drepturile Omului. Are 24 de ani, fiind mai tanara decat mirele cu 11 ani. Nu face politica și este de acord cu politicianul de a invita 11.000 de oameni la nunta. De asemenea, Ilinca Munteanu chiar nu are o problema ca nunta sa fie fara dar și ei, mirii, sa suporte toate cheltuielile, fara sa primeasca nimic inapoi. De fapt, targul zice ca domnul ginere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

