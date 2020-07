Stiri pe aceeasi tema

- Terasa unui renumit restaurant din Constanța a fost „calcata” de zeci de polițiști și jandarmi dupa un apel la 112. Este vorba despre nunta unei verișoare a Simonei Halep care a avut loc duminica pe terasa restaurantului respectiv. Peste 200 de persoane se simțeau bine, cand, in mijlocul petrecerii…

- O nunta a unei verisoare a Simonei Halep, desfasurata pe terasa unui restaurant din municipiul Constanta, cu participarea a circa 200 de persoane, a fost oprita, duminica seara, de politisti si jandarmi...

- Politistii din Olt au stricat petrecerea de nunta a unei familii din orasul Potcoava. Autoritatile au dat amenzi de 125.000 de lei, dupa ce au descoperit ca nunta ce a avut loc, duminica, 19 iulie, in orașul Potcoava, numara peste 80 de invitați. Zece petrecareți au fost amendați, cinci dintre ei fiind…

- "In seara zilei de 19 iulie a.c., pe raza orasului Potcoava, politistii au intervenit la o nunta organizata cu un numar de aproximativ 80 de persoane, cinci persoane fiind sanctionate contraventional, cu amenda, in valoare de 15.000 de lei fiecare si alte cinci persoane au fost sanctionate contraventional,…

- Oamenii nu respecta distanțarea sociala, nu poarta maști, stau foarte aproape unii de alții, fiind prinși intr-o hora in care se țin de maini. Din imagini se vede ca in zona nu exista forțe de ordine care sa ii sancționeze pentru ca nu respecta masurile de distanțare sociala impuse prin starea de…

- bull; Cele doua persoane au fost incarcerate in Centrul de detentie Tichilesti si, respectiv, in Penitenciarul Poarta Alba.Doua persoane cautate de oamenii legii au fost prinse de politistii constanteni in Medgidia si, respectiv Eforie. Acestea fusesera condamnate la pedepse privative de liberate.Iata…

- Opt soferi care au circulat in weekend pe autostrazi cu peste 200 de kilometri la ora au fost depistati de politisti. Ei au fost amendati si li s-au retinut permisele pentru 90 de zile. ”In perioada 16 – 17 mai 2020, politistii Brigazii Autostrazi din Politia Romana au actionat pentru prevenirea…