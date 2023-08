Stiri pe aceeasi tema

- DUPA GRATII… Arestați dupa 5 zile de la comiterea faptei, timp in care oamenii din Ranceni s-au revoltat impotriva autoritaților, frații Nicu și Ilie Crețeanu vor mai sta o perioada in spatele gratiilor. Decizia aparține magistraților hușeni dar, nemulțumiți, cei doi frați au contestat decizia la Tribunalul…

- LA RACOARE…Arestat preventiv dupa ce a fost acuzat de ultraj si tentativa de omor, scandalagiul din Protopopesti, comuna Tacuta, potolit de politisti cu arma din dotare, face o noua incercare de a scapa de masura privativa de libertate. Ca si pana acum, magistratii i-au respins cererea si au prelungit…

- Drama cumplita: un incendiu a distrus casa unei familii din satul Horpaz, comuna Miroslava. Toate lucrurile si mobila din casa au ars, doar peretii din caramida au mai ramas in picioare in urma flacarilor. Casa Share a venit in ajutorul familiei, iar peste aproximativ trei luni va fi gata Casa Share…

- LA RACOARE… Arestat preventiv dupa ce a fost acuzat de ultraj și tentativa de omor, scandalagiul din Protopopești, comuna Tacuta, potolit de polițiști au arma din dotare, face o noua incercare de a scapa de masura privativa de libertate. Ca și pana acum, magistrații i-au respins cererea și au prelungit…

- Conform imaginilor surprinse de camere, tanarul nu conducea pe strada „cumintel”, asa cum ar fi trebuit sa o faca in perioada de supraveghere UPDATE: Retinut pentru 24 de ore de catre politisti, Daniel Maximiuc a ajuns astazi si in fata judecatorilor de drepturi si libertati. La finalul sedintei, magistratii…

- TUPEU…Arestat preventiv dupa ce a fost acuzat de comiterea a patru infractiuni, Kalil Kanafani, sirianul de 20 de ani din comuna Pogonesti, risca acum sa-si petreaca o lunga perioada de timp dupa gratii. De aceea, sirianul si-a incercat norocul in fata judecatorilor si a cerut schimbarea incadrarii…

- LA RACOARE…Arestat preventiv dupa ce a fost acuzat de ultraj si tentativa de omor, scandalagiul din Protopopesti, comuna Tacuta, potolit de politisti cu arma din dotare, face o noua incercare de a scapa de masura privativa de libertate. Ca si pana acum, magistratii i-au respins cererea si au prelungit…