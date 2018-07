Stiri pe aceeasi tema

- Alice Cavaleru a purtat o rochie vaporoasa, perfecta pentru o ceremonie la malul marii. Rochia i-a venit superb pe silueta impecabila. Vladimir Draghia a ales și el o ținuta lejera: pantaloni și o camașa de culoare alba. Dupa nunta, Vladimir Draghia și Alice Cavaleru vor petrece…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in premiera, imagini de la nunta “secreta” a lui Vladimir Draghia cu aleasa inimii sale, Alice. (Reduceri mari la jocuri PC) Cum s-au imbracat caștigatorul de la Exatlon și soția sa, cine sunt invitații, dar și alte detalii picante doar aici! Vladimir…

- Scene de teroare s-au petrecut in tabara “Exatlon”, chiar langa locuințele in care au stat concurenții romani ai indragitei competiții, care s-a filmat in Republica Dominicana. In urma atacului armat, un barbat de 24 de ani a fost ucis. Citește și: Vladimir Draghia și iubita lui, Alice Cavaleru, se…

- Dupa ce a stat cinci luni de zile in Republica Dominicana, participand și caștigand competiția Exatlon, Vladimir Draghia a facut anunțul cel mare și anume ca se va casatori cu iubita lui, Alice Cavaleru, care i-a daruit o fetița superba. Se pare ca evenimentul va avea loc in luna iulie a acestui an,…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav s-au despartit, potrivit unor surse citate de cancan.ro. Cei doi nu mai formeaza un cuplu, lucru confirmat inclusiv de faptul ca pe conturile personal de socializare nu au mai postat, de ceva timp, nicio fotografie in care apar impreuna. Bianca Dragușanu…

- Prințul Harry (33 de ani) și Meghan Markle (36 de ani) au avut parte de o zi foarte speciala sambata cand au spus „Da” și și-au jurat iubire eterna in fața a 600 de oameni. Insa, mirele a fost copleșit de emoții și a izbucnit in lacrimi. Harry și-a șters lacrimile dupa ce membrii corului au inceput…

- Chelsy Davy, fosta iubita a Prințului Harry, a fost prezenta la nunta acestuia cu actrița Meghan Markle, iar reacția ei din timpul ceremoniei a devenit virala. Imaginea a fost distribuita de nenumarate ori pe Twitter.

- Forta de politie care raspunde de securitate in ziua nuntii regale le-a cerut oamenilor din public sa nu arunce cu confeti pentru a celebra participarea lor la fericitul moment, relateaza vineri Press Associtation. Politia din Thames Valley a precizat ca traditia reprezinta "un potential risc de securitate",…