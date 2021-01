Numiri prin deciziile premierului Citu. Patru secretari de stat noi. Unul la Justitie si trei la Finante

Stiri pe aceeasi tema

- Patru secretari de stat – unul la Ministerul Justitiei si trei la Ministerul Finantelor – au fost numiti in functii prin decizii ale premierului Florin Citu. Intre acestia este si Lucian Ovidiu Heius, al carui nume era vehiculat pentru functia de ministrul de Finante, la negocierile pentru…

- Alexandru-Paul Dimitriu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata vineri in Monitorul Oficial, potrivit Agerpres. Citește și: Scandalos! Iulian Bulai a luat-o razna! Se folosește de imaginea marelui poet Mihai…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 35 din 12 ianuarie au fost publicate o serie de decizii ale primului ministru Florin Vasile Citu.Sunt vizate mai multe nume care ocupau functii in preajma fostului prim ministru Ludovic OrbanEste vorba despe: Decizia numarul 35 privind eliberarea lui…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 22 din data de 8 ianuarie au fost publicate o serie de decizii ale primului ministru al Romaniei Florin Vasile Citu. Prima dintre ele, cu numarul 30, se refera la exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre Tiberiu Horatiu Gorun a functiei…

- Decretul pentru numirea Guvernului Citu a fost publicat miercuri seara in Monitorul Oficial.In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1285 23.XII.2020 a fost publicat Decretul pentru numirea Guvernului Citu.Componenta Guvernului este urmatoarea:Florin Vasile Citu prim ministru; Ilie Dan Barna…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a criticat, marti, numirea in functia de premier interimar a lui Nicolae Ciuca, ministrul Apararii. "Pleaca domnul Orban, care a fost in fruntea unui Guvern care a condus dezastruos Romania prin pandemie si in timpul caruia, practic, s-a prabusit…

- Au fost momente speciale la Școala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc. In cadrul unei ceremonii militare, comandorul inginer Ștefan-Daniel Cotiga a fost numit in funcția de comandant al instituției. Comandorul a preluat oficial funcția de comandant al Școlii…

- Ginerele presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, Berat Albayrak, a demisionat, duminica, din functia de ministru al Finantelor, el invocand probleme de sanatate.“Am decis ca, din cauza problemelor de sanatate, sa nu mai imi continui indatoririle de ministru, pe care le am de aproximativ cinci…