- Președintele Klaus Iohannis a semnat joi decretele privind numirea procurorilor-șefi in funcțiile de conducere ale Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ). Potrivit deciziilor prezidențiale: Mihaela Iorga Moraru va ocupa funcția…

- Alina Gorghiu, ministrul Justiției, a decis sa trimita, joi, 11 ianuarie, presedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire in functii de conducere la DNA si Parchetul General a procurorilor Mihaiela Moraru-Iorga si Remus-Iulian Popa, informeaza Ministerul Justiției, intr-un comunicat de presa. Cei…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, organizeaza miercuri un nou interviu cu doi dintre candidatii pe care i-a propus sa ocupe functii de conducere la DNA si Parchetul General, care au primit anterior aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii, informeaza AGERPRES.Este vorba despre…

- ”Voi vorbi despre bugetul pe care Ministerul Justitiei il va propune in perioada urmatoare pentru ca 2024 cu siguranta este un an atipic, un an cu 4 randuri de alegeri intr-un context geo-politic complicat, insa obiectivul pe care MJ il are este sa avem o justitie eficienta, sa continuam investitiile…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat, luni, ca legea prin care persoanelor care se sustrag de la executarea condamnarilor li se adauga o noua pedeapsa cuprinsa intre 6 luni si 3 ani i se va aplica si primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, noteaza Agerpres."Astazi (luni - n.r.)…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, joi seara, ca magistratii din Italia au suspendat pentru moment predarea condamnatului fugar Ionel Arsene pe motive medicale, informeaza News.ro."Curtea de Apel din Bari a suspendat pentru moment predarea condamnatului fugar Ionel Arsene pe motive medicale.…

- In cadrul reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) desfașurata astazi, 20 octombrie 2023, ministrul justiției, Alina Gorghiu, a avut o intalnire de lucru semnificativa cu procurorul șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi. Aceasta intalnire a avut loc pentru a discuta…

