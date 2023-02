Numire controversată la vârful MAI! Generalul în rezervă Ion Stoica, numit secretar general adjunct Premierul Nicolae Ciuca l-a detașat pe generalul (r) Ion Stoica pe functia de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioada de 6 luni. Chestorul Ion Stoica s-a pensionat in 2016. Ultima funcție ocupata in MAI a fost cea de șef al IPJ Valcea. El a mai fost șef al IPJ Valcea și in primavara lui 2010. In 2012 a fost numit secretar general in Ministerului de Afaceri, prin decizie a fostului premier Victor Ponta. Odata cu venirea tehnocratilor la guvernare, chestorul Ion Stoica a fost eliberat din functia de secretar. Ulterior, a fost din nou la comanda Inspectoratului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

