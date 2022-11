Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor inregistrate in urma epidemiei de holera din Malawi a crescut la 180 de la 110 in luna octombrie, a declarat luni ministrul sanatatii, Khumbize Chiponda, afirmand ca este probabil ca situatia sa se agraveze in tara din sud-estul Africii, relateaza Reuters. Fii la curent cu…

- Vedetele din distributia mult asteptatului sequel al filmului ''Black Panther'', din universul cinematografic Marvel, care au pasit miercuri seara pe covorul rosu cu prilejul premierei mondiale a ''Wakanda Forever'' in Hollywood i-au adus un omagiu regretatului Chadwick Boseman, informeaza Reuters.…

- Lionel Messi, capitanul echipei Argentinei, sustine ca Franta, campioana mondiala en titre, si Brazilia sunt marile favorite la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, pentru ca au un nucleu de fotbalisti care joaca de mult timp impreuna, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Activisti ecologisti din miscarea Just Stop Oil au stropit vineri cu supa de tomate una dintre capodoperele pictorului Vincent Van Gogh, "Sunflowers" ("Floarea soarelui"), expusa la National Gallery din Londra, avariind insa doar foarte putin rama acestei opere de arta, potrivit reprezentantilor…

- Mai mulți protestatari au incercat joi sa intre in ambasada Iranului din Oslo, a anunțat Poliția norvegiana, potrivit Reuters și Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Premierul britanic, Liz Truss, intentioneaza sa extinda cotele de imigranti care intra in Marea Britanie pentru a atenua lipsa de muncitori in sectoare precum serviciile sociale, agricultura si transporturile, potrivit ziarelor britanice The Times si Financial Times - relateaza duminica EFE si Reuters.…

- Moscova a desfasurat drone iraniene in razboiul sau declansat asupra Ucrainei, in conditiile in care propriile stocuri de arme se reduc, potrivit unei evaluari facute de analisti britanici in domeniul informatiilor, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un grup de arheologi a descoperit in Georgia un dinte cu o vechime de 1,8 milioane de ani, apartinand unei specii timpurii de oameni, care ar cimenta teoria conform careia in regiune ar fi existat una dintre cele mai vechi asezari umane preistorice din Europa, posibil chiar de oriunde din afara Africii,…