- Partidele de dreapta au obligatia "sa stranga randurile" si sa le explice oamenilor ca ar fi "o mare catastrofa" ca in 2024 bugetul Capitalei sa incapa din nou pe mana PSD, a declarat duminica presedintele PMP, Eugen Tomac, prezent la evenimentul de lansare a organizatiei Forta Dreptei Bucuresti.…

- Dupa ce a plouat torențial toata noaptea, canalizarea de pe mai multe strazi n-au mai facut fața volumului mare de apa.S-au inregistrat aproape 30 de litri pe metrul patrat. Cea mai afectata zona a fost cartierul Tineretului.De asemenea, mai mulți copaci au cazut, iar in sectorul 1 al Capitalei, un…

- O femeie in varsta de 81 de ani a cazut de la etajul 5 al unui bloc de pe bulevardul Traian din sectorul Botanica al Capitalei. Tragedia a avut loc luni dimineața, in jurul orei 07:40, transmite TV8 . Potrivit ofițerului de presa a Direcției de Poliție din municipiul Chișinau, Natalia Stati, femeia…

- Potrivit unor surse, primele teste arata ca acesta nu a fost nici drogat, nici beat azi noapte. Individul a lovit intenționat mai multe mașini in incercarea de scapa de un polițist și 4 jandarmi care s-au ținut cu mainile de mașina sa. La scurt timp, acesta și-a abandonat bolidul distrus la cateva strazi…

- Palatul Adevarul, in care au fost cele mai importante ziare romanesti din perioada interbelica, a fost demolat in prima parte a anului trecut, iar acum compania de constructii Kesz lucreaza la realizarea unui hotel de 4 stele, al carui beneficiar este compania Fastigo, detinuta de Paul si Alexandra…

- Pentru blocarea intentionata a arterei de transport din Capitala, edilul Ion Ceban risca o amenda de la 60 la 90 de unitati conventionale cu sau fara privarea de dreptul de a desfasura o anumita activitate pe un termen de la 3 luni la 1 an.

Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, joi, incheierea unui acord de cooperare si prietenie intre Bucuresti si Lisabona (Portugalia).

- Nou incident la Pasajul Unirii, recent reabilitat și pus in siguranța de Primaria Sectorului 4. Astazi, in jurul pranzului, un camion a ramas blocat mai bine de o ora in tunelul rutier din centrul Capitalei. Șoferul vehiculului a ignorat total poarta gabaritica de la intrarea in pasaj dinspre Universitate,…