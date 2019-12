Stiri pe aceeasi tema

- Mega-dosarul de coruptie privind PSD Arad scoate la iveala si detalii amuzante, mai precis poreclele unor demnitari de la centru pe care le foloseau in discutiile lor protagonistii cazului, respectiv sefii PSD Arad.Concret, in dosar se vorbeste despre ministrul Transporturilor, Razvan Cuc…

- Dosarul spagilor de la PSD Arad scoate la lumina discutii incredibile dintre protagonistii pretinselor fapte de coruptie, in speta ale sefilor organizatiei PSD Arad, dar si a sedilor Directiei Regionale de Poduri si Drumuri. Discutiile ambientale surprinse de anchetatorii DNA Timisoara ii arata pe…

- Președintele PSD Giurgiu, Niculae Badalau, a comentat, marți seara, la Romania TV, stenogramele afacerii de la Arad, acolo unde sunt implicați trei parlamentari PSD. In inregistrari apare și numele sau, in discuțiile despre numirea in functia de sef al Departamentului Venituri din cadrul D.P.R.P.…

- Procurorii DNA au documentat pretinsele fapte de coruptie comise de membri PSD Arad tehnic, astfel ca au rezultat interceptari si convorbiri ambientale care scot laiveala dedesubturile afacerilor de culise din partid si Directia Regionala de Drumuri si Poduri.Astfel anchetatorii arata in dosar…

- Procurorii DNA timișoreni au reținut in noaptea zilei de luni spre marți opt persoane pentru pretinse fapte de corupție, in forma directa sau a complicitații, legat de ancheta in care sunt vizați mai mulți membri ai PSD.Potrivit actelor din dosar, obținute in exclusivitate de STIRIPESURSE,…

- Deputatul Florin Tripa, unul dintre cei trei parlamentari PSD audiați luni de catre procurorii DNA din Timișoara, a declarat, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, ca a chemat de procurori pentru ca a fost pomenit in numirea unei persoane la DRDP. Tripa susține ca nu a mai vorbit cu persoana respectiva…

- Fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader a fost citat ca martor la DNA in dosarul fostului agent guvernamental la CEDO, Viorel Mocanu, au declarat pentru G4media.ro surse judiciare. Citarea a fost facuta telefonic, insa pana in acest moment nu a fost stabilita o data exacta pentru audiere, au precizat…