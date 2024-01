Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Brasov a trecut, incepand de luni, la un program de 16 ore, in intervalul 7.00 si 23.00, perioada in care pot fi operate zboruri fiind extinsa cu 4 ore, pastrandu-se insa numarul de zboruri de la sfarsitul anului trecut. Directorul interimar la Aeroportului Brasov, Constantin Albu, a precizat…

- Compania aeriana HiSky anunța ca a introdus in sistemul de rezervari posibilitatea de achiziție directa a zborurilor catre New York, cu plecare de pe aeroporturile din Cluj și din capitala Republicii Moldova. Pentru un zbor din Cluj Napoca catre New York, prețurile pornesc de la 379 euro/segmentul de…

- Patinoarul in aer liber aflat in interiorul Cetații Medievale din Targu Mureș, cu o suprafața de 600 mp, este deschis zilnic, inclusiv in zilele oficial libere. Programul pentru public este intre orele 13.30 și 21.00 iar accesul pe gheața se face in serii de cate o ora și jumatate, cu pauze de o jumatate…

- Un numar de 222 de proiecte incluse in Programul „Satul European Expres” au fost finalizate, aducind beneficii in mai multe localitați din țara. Jumatate dintre acestea au vizat modernizarea infrastructurii sportive, construirea terenurilor de joaca și a spațiilor de agrement. Printre proiectele implementate…

- Aproximativ 44% dintre romani stiu ca daunele provocate accidental vecinilor pot fi acoperite de asigurarile facultative pentru locuinte, conform celei mai recente cercetari sociologice realizate de IRES, la solicitarea UNSAR, scrie Agerpres. “Chiar si in aceste conditii, din cele 73 de dosare de dauna…

- Pe pagina de facebook a Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav a fost anunțat programul zborurilor regulate programate in saptamana 6-12 noiembrie, pe Aeroportul International Brasov-Ghimbav. Este ultima saptamana in care DAN AIR va mai opera de la Brașov. Compania se muta, din 13 noiembrie, la Bacau.…

- Programul Aeroportului International Brasov-Ghimbav va fi extins la 16 ore, in intervalul orar 07:00-23:00, incepand cu data de 15 ianuarie 2024. Aceasta decizie a fost convenita de comun acord, in cadrul unei intruniri care a avut loc luni, 30 octombrie, la sediul Administratiei Romane a Serviciilor…